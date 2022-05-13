Браузер Chrome для Android перестал обновляться у российских пользователей

Браузер Google Chrome перестал обновляться на смартфонах с операционной системой Android. Проблемы возникли у российских пользователей.

Обновления Google Chrome перестали работать в России 9 мая. Пользователи гаджетов на Android теперь не могут обновить браузер и системный компонент Android System WebView через магазин приложений Google Play.

При попытке обновления в смартфонах появляется сообщение: «Не удается скачать приложение». Устройства выдают такую же ошибку при попытке обновить платные программы или скачать ранее купленные, уточнил «Коммерсант».

Сообщение с ошибкой высвечивается на разных смартфонах с версиями Android 10, 11 и 12. При этом издание отметило, что обновить браузер удалось на телефоне Nokia под управлением Android 9.

Пока компания Google официально не прокомментировала ситуацию. Браузер Google Chrome для компьютеров и техники Apple обновляется без каких-либо проблем. Ранее компания заявила, что из-за санкций заблокировала обновление платных приложений. Но о других ограничениях в Google не объявляли.