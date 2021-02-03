Братья из Вологды оказались в тройке самых успешных издателей игр в мире

Компания Playrix Игоря и Дмитрия Бухманы стала третьей в мировом рейтинге издателей игр для мобильных телефонов по объемам собственной годовой выручки. Известны они стали благодаря двум играм, очень популярным и узнаваемым за рубежом.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование компании App Anniе. Имеющая российское происхождение компания мобильных приложений Playrix в 2020 году вошла в тройку издателей с самыми высокими доходами в мире. Она расположилась следом за китайскими Tencent и NetEase, которые лидируют последние четыре года.

Аналитическая компания App Annie не называет доходов тех, кого включает в свои списки. Однако из официальных финансовых отчетностей видно, что консолидированная выручка Tencent, которой, например, принадлежат WeChat и другие успешные проекты, достигла 49,8 миллиарда долларов. Другая же компания, NetEase, не только занимается разработкой игр для геймеров, но и управляет поисковиком и даже сервисом почты. Ее выручка составляет 7,7 миллиарда долларов.

Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде. Они создали компанию в 2004 году, когда учились в местном пединституте. Сейчас головной офис компании находится в Ирландии.