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    03 февраля 2021, 09:03

    Братья из Вологды оказались в тройке самых успешных издателей игр в мире

    Гора Орлов

    Компания Playrix Игоря и Дмитрия Бухманы стала третьей в мировом рейтинге издателей игр для мобильных телефонов по объемам собственной годовой выручки. Известны они стали благодаря двум играм, очень популярным и узнаваемым за рубежом.
    Братья из Вологды оказались в тройке самых успешных издателей игр в мире

    Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование компании App Anniе. Имеющая российское происхождение компания мобильных приложений Playrix в 2020 году вошла в тройку издателей с самыми высокими доходами в мире. Она расположилась следом за китайскими Tencent и NetEase, которые лидируют последние четыре года.

    Аналитическая компания App Annie не называет доходов тех, кого включает в свои списки. Однако из официальных финансовых отчетностей видно, что консолидированная выручка Tencent, которой, например, принадлежат WeChat и другие успешные проекты, достигла 49,8 миллиарда долларов. Другая же компания, NetEase, не только занимается разработкой игр для геймеров, но и управляет поисковиком и даже сервисом почты. Ее выручка составляет 7,7 миллиарда долларов.

    Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде. Они создали компанию в 2004 году, когда учились в местном пединституте. Сейчас головной офис компании находится в Ирландии.