Брат Пабло Эскобара выпустил второй смартфон. Теперь это гаджет с гнущимся экраном

Компания Escobar Inc. представила свой новый продукт — смартфон с гнущимся экраном. В опубликованном рекламном ролике полуголые девушки кувалдой разбивают оригинальный клон смартфона Samsung Galaxy Fold. Самым интересным в продуктах компании является их рекламная кампания, в которой унижаются конкуренты.

Всего два месяца назад глава фирмы Роберто Эскобар, брат наркобарона Пабло Эскобара, представил свой первый смартфон Escobar Fold 1 за 349 долларов. Тогда он заявил, что его гаджет ничуть не хуже, чем у производителей известных марок. Но при этом стоит на порядок дешевле.

«Моя цель — победить Apple, и я сделаю это сам, как всегда», — похвастался Эскобар и пригрозил подать иск против фирмы из Купертино на 30 миллиардов долларов за мошенничество. О судебной тяжбе так ничего и не слышно. А Роберто Эскобар выпустил уже второй смартфон. На этот раз досталось Samsung.

В рекламных клипах полуголые девушки уничтожают Galaxy Fold кувалдой. На официальном сайте новинки от брата наркобарона смартфон Escobar Fold 2 называют «лучшим в мире выбором среди гнущихся смартфонов» и «убийцей Samsung».

Ролики сопровождает запись-предупреждение: «Сексуальные девушки в комплект не входят».

Технические характеристики новинки следующие: два дисплея на 7,3 и 4,6 дюйма, процессор Snapdragon 855. Основная камера получила три объектива: два на 12 мегапикселей и один на 16 мегапикселей. Фронталку оснастили двумя объективами в восемь и десять мегапикселей. Операционная система Android 10.

Версия с памятью 128 гигабайт обойдется в 399 долларов. За 512 гигов придется раскошелиться на 549 долларов.

Escobar Inc. основал наркобарон Пабло Эскобар для легализации и вывода из Колумбии денег. В 2014 году его брат Роберто перерегистрировал компанию, сохранив права на бренд.