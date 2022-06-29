Бот «Тинькофф» поговорил сам с собой и заблокировал клиенту карту

Курьезный случай произошел с клиентом «Тинькофф». Он поручил голосовому помощнику Олегу отвечать на телефонные звонки, однако не предвидел, что с ним свяжется такой же бот Олег.

«Бот безопасности „Тинькофф“ позвонил мне по подозрительной транзакции, звонок перехватил бот Олег, они друг друга не поняли, а мне карту в итоге заблокировали», — написал пользователь в Twitter.

Он пояснил, что карту разблокировали после того, как он позвонил в поддержку и лично пообщался с голосовым помощником банка Олегом. В комментариях под постом сотрудники банка попросили клиента дать больше информации об инциденте, чтобы улучшить работу бота.

«Тинькофф» недавно сменил владельца, основатель Олег Тиньков продал акции банка и уехал из России. Пользователи отметили изменения в работе компании, и не все из них в лучшую сторону. С 6 июня Тинькофф Банк один из первых ввел комиссию за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов. В банке пояснили, что в свете проведения российской спецоперации и многочисленных зарубежных санкций проводить платежи стало сложнее.