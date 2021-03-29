Boston Dynamics создала робота-грузчика. Видео

Американская компания Boston Dynamics показала нового робота-грузчика. Машину под названием Stretch создали для работы в распределительных центрах и на складах. Она может за час перенести до 800 ящиков весом до 23 килограммов.

«Мобильные роботы позволяют быстро перемещать материалы и улучшают условия труда сотрудников. Stretch сочетает в себе достижения Boston Dynamics в области мобильности, восприятия и манипуляций и использует их для решения самых сложных и потенциально опасных задач», — заявил глава компании Роберт Плейтер.

В пресс-релизе отмечается, что робот-грузчик может работать в условиях ограниченного пространства, что крайне важно для складских помещений. При этом техника обладает компьютерным «зрением», позволяющим находить нужные грузы после изменения планировки.

Робот Stretch способен перемещать до 800 коробок за один час. Максимальная грузоподъемность составляет 23 килограмма, а время автономной работы — до восьми часов. По словам разработчиков, научиться управлять машиной можно всего за пару часов. Коммерческие поставки робота-грузчика планируют начать уже в 2022 году. Стоимость машины пока не называется.