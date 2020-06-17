    17 июня 2020, 14:05

    Boston Dynamics открыла продажу четвероногих роботов. Сколько стоит «игрушка» и где может пригодиться?

    Ксения Дагаева

    Робот Spot от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу. Об этом сообщили на сайте американской компании. Купить новинку можно только в США, клиентам из других стран предложили вариант с арендой робота. Доставят его, правда, лишь через шесть-восемь недель после заказа. Сколько стоит «собака» и где она может пригодиться?
    Boston Dynamics открыла продажу четвероногих роботов. Сколько стоит «игрушка» и где может пригодиться?

    Стоит Spot недешево — 74,5 тысячи долларов, или 5,2 миллиона рублей. Это почти в два раза дешевле некоторых моделей Tesla, которые могут стоить в районе девяти миллионов.

    Boston Dynamics открыла продажу четвероногих роботов. Сколько стоит «игрушка» и где может пригодиться? | Изображение 1
    Источник фото: shop.bostondynamics.com

    Spot предназначен для разработчиков, изучающих области применения мобильных роботов,. например в промышленном контроле и сфере развлечений. В качестве возможных задач, которые может выполнять «собака», перечислены осмотр объектов в опасных или труднодоступных местах, автоматизация сбора данных с сайта, а также перевозка грузов в неисследованной местности.

    В компании уверяют, что робот готов к работе «прямо из коробки». Более того, у новинки очень гибкий интерфейс. Это позволяет настраивать технику для самых разных программ. Boston Dynamics опубликовала на своем YouTube-канале рекламный ролик, где в полной мере продемонстрировала возможности Spot.

    В компании подчеркнули, что четвероногий робот может подниматься по лестницам и преодолевать пересеченную местность. При этом его большой плюс — компактность, которая позволяет быть маневренным в помещении.

    Boston Dynamics открыла продажу четвероногих роботов. Сколько стоит «игрушка» и где может пригодиться? | Изображение 2
    Источник фото: shop.bostondynamics.com

    Компания разрабатывала «собаку» в течение нескольких лет. В 2019 году Boston Dynamics начала мелкосерийное производство Spot, но доступ к нему получили только проекты, одобренные самой компанией. Первым покупателем новинки, на тот момент еще не поступившей в прямую продажу, стала строительная компания HoloBuilder. Организация приобрела Sроt в сентябре прошлого года и использовала робособаку при строительстве аэропорта в Сан-Франциско. Управляемый удаленно Spot пришел на выручку геодезистам и помог им автоматизированно провести замеры земли.

    Похожую по конструкции технику производит и китайская компания Unitree Robotics. В мае организация объявила о разработке новинки, стоимость которой не должна превысить 10 тысяч долларов. Робособаку для коммерческого применения создала и швейцарская ANYbotics. Стоимость ее изделия пока не известна.