Boston Dynamics открыла продажу четвероногих роботов. Сколько стоит «игрушка» и где может пригодиться?

Стоит Spot недешево — 74,5 тысячи долларов, или 5,2 миллиона рублей. Это почти в два раза дешевле некоторых моделей Tesla, которые могут стоить в районе девяти миллионов.

Источник фото: shop.bostondynamics.com

Spot предназначен для разработчиков, изучающих области применения мобильных роботов,. например в промышленном контроле и сфере развлечений. В качестве возможных задач, которые может выполнять «собака», перечислены осмотр объектов в опасных или труднодоступных местах, автоматизация сбора данных с сайта, а также перевозка грузов в неисследованной местности.

В компании уверяют, что робот готов к работе «прямо из коробки». Более того, у новинки очень гибкий интерфейс. Это позволяет настраивать технику для самых разных программ. Boston Dynamics опубликовала на своем YouTube-канале рекламный ролик, где в полной мере продемонстрировала возможности Spot.

В компании подчеркнули, что четвероногий робот может подниматься по лестницам и преодолевать пересеченную местность. При этом его большой плюс — компактность, которая позволяет быть маневренным в помещении.

Источник фото: shop.bostondynamics.com

Компания разрабатывала «собаку» в течение нескольких лет. В 2019 году Boston Dynamics начала мелкосерийное производство Spot, но доступ к нему получили только проекты, одобренные самой компанией. Первым покупателем новинки, на тот момент еще не поступившей в прямую продажу, стала строительная компания HoloBuilder. Организация приобрела Sроt в сентябре прошлого года и использовала робособаку при строительстве аэропорта в Сан-Франциско. Управляемый удаленно Spot пришел на выручку геодезистам и помог им автоматизированно провести замеры земли.

Похожую по конструкции технику производит и китайская компания Unitree Robotics. В мае организация объявила о разработке новинки, стоимость которой не должна превысить 10 тысяч долларов. Робособаку для коммерческого применения создала и швейцарская ANYbotics. Стоимость ее изделия пока не известна.