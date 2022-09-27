Бортовой авиационный кабель повышенной прочности создали в Москве | 360°

Технологии 27 сентября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Бортовой авиационный кабель повышенной прочности создали в Москве «Спецкабель» создал бортовой авиационный кабель повышенной прочности Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московское предприятие «Спецкабель» разработало авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования. Он позволит заменить зарубежные аналоги, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, сейчас выпуском кабельно-проводниковой продукции в столице занимается 11 предприятий. Компании постоянно совершенствуют свои товары и наращивают объемы производства.

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«Одна из компаний столицы разработала бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования. Ранее подобные изделия привозили в Россию преимущественно из-за рубежа. В ближайшее время предприятие планирует изготовить опытную партию таких кабелей и провести их предварительные испытания», — рассказал глава департамента.

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Разработку планируют запустить в серийное производство в 2023 году. Ее смогут использовать для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.

«Изделие обладает повышенной механической прочностью, не имеет металлических конструкционных элементов и способно обеспечивать высокую скорость передачи данных даже в условиях экстремальных перегрузок. Так, диапазон рабочих температур этих кабелей — от -60 до +150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии», — уточнил руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия «Спецкабель» Андрей Гусев.

Кабель отличается стойкостью к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам. При этом его диаметр составляет 1,8 миллиметра. Кабель практически полностью сделан из отечественных материалов.

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