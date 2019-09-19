Борьба с подменами сим-карт может обернуться утечками данных

В Центробанке и Минкомсвязи хотят создать ЕИС для борьбы с подменами сим-карт. Через эту систему, как предполагается, кредитные и иные организации будут получать от операторов связи данные о статусе абонентского договора, сим-карты, а также персональных данных абонентов-физлиц. Первое чтение соответствующий закон уже прошел.

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«Законопроект важен, так как он предусматривает введение дополнительного механизма противодействия мошенничеству на фоне того, что для многих банков идентификатор клиентов в виде номера телефона становится более значимым», — рассказали представители Центробанка.

Единый оператор ЕИС выступит только маршрутизатором запросов, посредником между банками и мобильными операторами, и потому не будет хранить у себя никакой информации, считают в ЦБ.

По мнению мобильных операторов, требования к безопасности передачи информации в законе не прописаны. Как подчеркивают эксперты, безопасных систем не существует, и дополнительные меры защиты ЕИС не помешают.