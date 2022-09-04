Технологии 04 сентября 2022, 20:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Большому адронному коллайдеру пригрозили остановкой из-за энергокризиса в Европе ЦЕРН заявил об остановке Большого адронного коллайдера из-за нехватки энергии Wikipedia

Читать 360tv в

Обрушившийся на страны Евросоюза энергетический кризис повлияет на эксперименты физиков с ускорителями частиц. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) разрабатывает план о приостановке работы аппаратов в период пикового спроса. Об этом газете The Wall Street Journal заявил председатель группы управления электропотреблением ЦЕРН Серж Клоде.

Организация не исключила, что из-за нехватки энергии Большой адронный коллайдер могут остановить, если такая ситуация наступит.

Реклама

«Наша забота — это стабильность сети, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе», — заявил Клоде.

Реклама

ЦЕРН расположен в комплексе на границе Франции и Швейцарии и является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в регионе. В пиковые часы он потребляет около 200 мегаватт. Для сравнения: это в три раза больше, чем тратит вся Женева.

Клоде подчеркнул, что ЦЕРН сделает все возможное, чтобы не останавливать коллайдер и не нарушать работу аппарата стоимостью 4,4 миллиарда долларов.

Это только один из восьми ускорителей, которые работают в центре. Также там есть два замедлителя частиц, которые помогают физикам изучать свойства антиматерии.

Энергетический кризис в Европе начался после повышения стоимости газа — главного топлива, помогающего выработке электроэнергии. Основным поставщиком энергоносителя в Европу до недавнего времени оставалась Россия.

«Газпром» остановил транзит через трубопровод «Северный поток» в связи с невозможностью обслуживать перекачивающие турбины.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что ответственность за произошедшее лежит на странах Евросоюза, которые ввели санкции и сделали невозможным для выполнения контрактные обязательства компании — поставщика агрегатов.

0 0 0 0 0 0