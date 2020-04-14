Большой театр покажет онлайн спектакли «золотого фонда»

По данным сайта «Газета.ru», с 15 апреля по 11 мая зрители смогут посмотреть записи балетов «Спартак», «Дон Кихот», «Герой нашего времени», «Светлый ручей» и «Корсар», опер «Катерина Измайлова» и «Садко», а также концерт в честь 175-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

«Первые шесть трансляций проекта „Большой online“ набрали более 6,5 миллиона просмотров и объединили более трех миллионов зрителей из 134 стран. Одна лишь „Спящая красавица“ собрала около полутора миллионов просмотров за 24 часа», — рассказала пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.