У Telegram и WhatsApp зафиксирован большой сбой в Европе

Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp массово жалуются на большие неполадки в работе этих мессенджеров.

По данным портала Downdetector, который публикует обзоры сбоев и отключений в режиме реального времени для всех видов сервисов, 82% пользователей Telegram не могут подключиться и 17% испытывают затруднения с отправкой сообщений.

Пользователи WhatsApp в Европе также сообщили об аналогичных проблемах. Не могут подключиться к серверу 86%, не могут авторизоваться 13%.

Последний раз неполадки в работе Telegram отметили 4 января 2021 года жители Москвы, Киева, Санкт-Петербурга и Минска.