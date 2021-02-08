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    08 февраля 2021, 22:51

    У Telegram и WhatsApp зафиксирован большой сбой в Европе

    Анастасия Кукова

    Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp массово жалуются на большие неполадки в работе этих мессенджеров.
    У Telegram и WhatsApp зафиксирован большой сбой в Европе

    По данным портала Downdetector, который публикует обзоры сбоев и отключений в режиме реального времени для всех видов сервисов, 82% пользователей Telegram не могут подключиться и 17% испытывают затруднения с отправкой сообщений.

    Пользователи WhatsApp в Европе также сообщили об аналогичных проблемах. Не могут подключиться к серверу 86%, не могут авторизоваться 13%.

    Последний раз неполадки в работе Telegram отметили 4 января 2021 года жители Москвы, Киева, Санкт-Петербурга и Минска.