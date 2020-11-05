Больше половины звонков с неизвестных номеров поступает от спамеров

За январь–октябрь 2020 года 55% звонков, поступивших россиянам с неизвестных номеров, были сделаны спамерами. По сравнению год к году их число увеличилось на 5%. Такой вывод следует из данных анонимизированной статистики приложения «Яндекс».

Как сообщила газета «Известия», «Лаборатория Касперского» зафиксировала в январе–сентябре 63% спам-звонков от общего числа неизвестных абоненту номеров. В компании сообщили, что доля звонков с подозрением на мошенничество достигла 6,7%. Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что за последние месяцы проблема со спамом вышла на новый уровень. Этот способ продвижения услуг довольно дешевый, а блокировка таких звонков не всегда эффективна.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал спам-звонки одним из базовых методов социальной инженерии. По его данным ее доля в сфере кредитно-финансового мошенничества неуклонно растет.

Он объяснил, что антиспам-фильтры являются агрегаторами данных характеристик подобных звонков и смс-сообщения, поэтому они станут эффективными только после накопления особых факторов. Только они позволяют классифицировать неизвестный номер как источник спама.

В Минцифры в начале октября начали работать над законом, который позволит обращаться к операторам за помощью в случае навязчивого телефонного спама.