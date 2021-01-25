Больше 30 млн человек отказались от WhatsApp меньше чем за месяц

Массовый отток пользователей из WhatsАpp зафиксирован в первые три недели месяца. Популярный мессенджер начал стремительно терять аудиторию после того, как стало известно о планируемых изменениях в политике конфиденциальности. В обновленном пользовательском соглашении предусмотрена передача данных компании Facebook, которая владеет мессенджером.

Пользователи WhatsApp начали отказываться от приложения и переходить на другие мессенджеры, в частности, Telegram, аудитория которого на этом фоне увеличилась на 25 миллионов человек. Вместе с этим на 7,5 миллиона человек возросла популярность мессенджера Signal — в январе приложение внезапно возглавило рейтинг по скачиваниям в Британии, хотя прежде не входило даже в первую тысячу по количеству загрузок.

Безопасность личных данных пользователей WhatsApp в связи с планируемыми изменениями ранее вызвала беспокойство в Европарламенте. Депутат от ФРГ Энгин Эрогл направил в ЕК соответствующий запрос.