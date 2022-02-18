Суточная аудитория пользователей интернета среди россиян составляет 74%, при этом 21% вообще не выходят в Сеть. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», посвященного источникам информации.

За последний месяц читали новости в интернете и просматривали информационные сообщения 59% россиян. Подавляющее большинство (39% опрошенных) предпочло узнавать новости из поисковиков. На втором месте по популярности (19% респондентов) остались социальные сети.

Узнают новости из мессенджеров или читают интернет-СМИ только 14% и 12% участников опроса.

Российский «Яндекс» почти в два раза обошел американский Google по чтению новостей. Отечественный поисковик выбрали 33% опрошенных против 16%.

Среди интернет платформ первое место по новостям удерживает «ВКонтакте» (14%), на втором месте расположился Instagram (12%), замкнул тройку Telegram (9%).