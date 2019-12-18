Более половины опрошенных россиян заявили о пользе гаджетов

В результате проведенного ФОМ опроса выяснилось, что 60% респондентов считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда. Противоположного мнения придерживаются 26% участников опроса. Причем люди предпочитают смартфоны, из-за чего спрос на музыкальные плееры заметно снизился.

В опросе, проведенном 1 декабря 2019 года, приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних респондентов из 104 населенных пунктов.

Чаще всего участники опроса пользуются мобильным телефоном. Об этом заявил 91% опрошенных. Смартфон предпочитают 11% респондентов, а ноутбук (нетбук) — 28%.

Использование гаджетов 42% участников опроса объяснили быстрой и доступной связью, постоянным контактом с близкими. Об оперативном доступе к самой разной информации сообщили 27% опрошенных. Об удобстве, комфорте и облегчении жизни сообщили 18% респондентов.

При этом 17% участников опроса считают, что гаджеты вредны для здоровья пользователей. Об отрицательном влиянии на детей, их здоровье и развитие, сообщили 11% опрошенных россиян. Опасается возникновения зависимости и привыкания каждый десятый респондент.

О том, что не представляют себе жизни без смартфона заявили 72% участников опроса. Почти пятая часть респондентов, 18%, заявила, что таких устройств нет.