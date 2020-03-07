Более миллиарда смартфонов с Android оказались уязвимы к взлому

Многим владельцам гаджетов на Android стоит опасаться атаки хакеров. Более миллиарда смартфонов перестало получать обновления безопасности, поэтому гаджеты стало просто взломать.

Речь идет об обновлениях безопасности от Google, пишет The Independent со ссылкой на исследование сайта Which?. Смартфоны с версией Android 6.0 и более ранние больше не получают исправлений для ошибок и других проблем. Из-за этого около 40% пользователей оказались под угрозой стать жертвами хакеров.

По данным Google за 2019 год, в мире насчитывается более 2,5 миллиарда активных устройств Android. Чтобы лучше защитить их, пользователям советуют обновлять операционную систему до более новой версии. Но если гаджет обновить не получается, то его стоит заменить.

Как показали исследования, владельцы смартфонов в Европе и США не меняют свои устройства довольно долго. Основной причиной называют постоянный рост цен на аппараты.

Редактор портала Кейт Биван заявила, что Google стоит предупреждать клиентов о том, сколько их гаджет будут поддерживать. При этом в компании заверили, что каждый день занимаются вопросами улучшения безопасности устройств на Android.

«Мы предоставляем обновления для системы безопасности с исправлениями ошибок и другими средствами защиты каждый месяц и постоянно работаем с партнерами по оборудованию и поставщикам услуг связи, чтобы пользователи Android могли быстро и безопасно работать с устройствами», — заявили в Google.

Проблемы с Android находят уже не первый раз. В начале марта хакеры обнаружили уязвимость в смартфонах с процессорами компании MediaTek.