Технологии 11 мая 2023, 11:36 Более 70 тысяч юных москвичей посетили детские технопарки с начала года Заммэра Сергунина: в 2023 году детские технопарки посетили более 73 тысяч юных москвичей РИА «Новости»

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Более 73 тысяч юных москвичей посетили детские технопарки в столице с начала 2023 года. Они разрабатывали собственные проекты и проходили долгосрочные курсы, принимали участие в экскурсиях и мастер-классах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, ее слова привела пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В детских технопарках знакомятся с профессиями на практике, а не только изучают теорию. В пятерку самых популярных направлений входят космос и авиация, радиоэлектроника и робототехника, биотехнологии и химия, информационные технологии, архитектура и дизайн», — рассказала она.

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Сергунина отметила, что юные изобретатели и исследователи разрабатывают собственные проекты в хорошо оснащенных лабораториях.

«Старшие создают первые инновационные продукты, а младшие тренируются на простых схемах и модулях», — добавила она.

С 2016 года свыше 1,7 тысячи слушателей детских технопарков стали призерами городских, всероссийских и международных состязаний, 695 из них занимали первые места.

Заммэра добавила, что сейчас в столице открыли 21 детский технопарк, предлагающий гостям обширный выбор творческих и технических дисциплин.