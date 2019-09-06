Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложения с трояном

Новый троян нашли в приложениях для Android. Вирус дозагружает вредоносное программное обеспечение на гаджет, после чего данные пользователя становятся доступны злоумышленникам.

Троян Joker обнаружили исследователи в области кибербезопасности, сообщило издание BleepingComputer. Выяснилось, что им были заражены свыше 20 приложений в магазине Google Play. Общее число загрузок с вредоносным ПО достигло 472 тысяч.

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Благодаря вирусу информация об устройстве жертве копируется. Список контактов и текстовые сообщения после этого перенаправляются на серверы злоумышленников. Данные поступают в зашифрованном виде.

Кроме того, Joker может имитировать работу пользователя с рекламными сайтами. Посредством функции кликера человека подписывают на премиум-сервисы. Используются при этом полученные в SMS коды.

Угрожает вирус лишь пользователям из ограниченного списка стран. Жертву троян выбирает в автоматическом режиме. Для этого ему достаточно сличить мобильный код с встроенным в программу перечнем. В материале указано, что Joker разработали для атаки на жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Индии и Австралии.

Все зараженные трояном приложения из официального магазина Google уже удалили.