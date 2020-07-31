Более 25 тысяч российских деревень живут без интернета и сотовой связи

Также, по данным ведомства, к 2019 году широкополосного доступа в интернет не было в двух тысячах городов и поселков с численностью от 500 до 10 тысяч жителей и в четырех тысячах деревень и аулов, в которых проживают по 250-500 человек.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин утвердил поправки в закон «О связи», согласно которым сотовую связь и точки Wi-Fi должны получить деревни, в которых живут минимум 100 человек.

В «Ростелекоме» рассказали изданию, что поскольку до 2020 года мобильная связь не входила в пакет универсальных услуг связи, то в малых населенных пунктах оборудование не устанавливалось.

В текущем году компания «планирует приступить» к проведению мобильной связи в деревни, в которых живут от 100 до 500 жителей.