За 72 часа мессенджером Telegram начали пользоваться 25 миллионов новых пользователей со всего мира. При этом в первую неделю января количество активных пользователей превысило превысило 500 миллионов. Об этом рассказал основатель приложения Павел Дуров.

«Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей семилетней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому», — написал он в своем Telegram-канале.

Дуров уверен, что пользователи больше не хотят менять конфиденциальность на бесплатные услуги. Он подчеркнул, что мессенджер обладает рядом преимуществ перед своими конкурентами. Основатель отметил, что он не имеет акционеров или рекламодателей, перед которыми нужно отчитываться. Благодаря этому Telegram может устанавливать собственные правила, а также следовать принципам, которые не диктует желание заработать побольше денег.

Дуров подчеркнул, что с момента старта мессенджера в 2013 году Telegram не раскрыл третьим лицам ни единого байта личных данных пользователей». Основатель мессенджера отметил, что сейчас он стал «крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность». Дуров подчеркнул, что команда очень серьезно относится к этой ответственности и пообещал не подвести пользователей.