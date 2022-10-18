«Боятся правды». Сенатор Ковитиди назвала истинную причину блокировки канала Совфеда на YouTube | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 13:07 «Боятся правды». Сенатор Ковитиди назвала истинную причину блокировки канала Совфеда на YouTube Сенатор Ковитиди объяснила блокировку канала Совфеда на YouTube информационной войной пресс-служба Совет Федерации РФ

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Google заблокировал канал Совета Федерации на YouTube в рамках информационной войны против России. На Западе боятся правды, которую транслируют политики. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила «360» о возможном запрете таких сервисов.

Глобальные интернет-гиганты, по ее словам, стали инструментом широкомасштабной информационной войны против России. Блокировка канала Совета Федерации в YouTube — ее очередное проявление. Это никак не отразится на работе верхней палаты парламента.

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«Выступая против российского парламента, YouTube подтверждает, что мы хорошо работаем. Если мы сегодня опасны для врагов России, значит, мы все делаем правильно. Они просто боятся правды, которую озвучивают сенаторы», — сказала сенатор.

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Такие сервисы, как Facebook*, Twitter и YouTube, по-прежнему не удаляют запрещенный контент, в том числе с агрессивными выступлениями в адрес России. Ольга Ковитиди предупредила, что это может привести к серьезным последствиям, вплоть до запрета на территории страны.

«Я уверена, что подобного рода политика вызывает справедливые вопросы, которые приводят к накоплению опасной критической массы. В результате, так или иначе, будет поставлен вопрос о работе указанных интернет-ресурсов в России», — заявила она.

Совет Федерации развивал свой канал в течение восьми лет. После блокировки он потерял 20 тысяч видео и 200 тысяч подписчиков. На YouTube проводили трансляции заседаний, публиковали их записи, комментарии политиков, познавательные сюжеты об истории России. Представители Google объяснили блокировку ограничением экспорта и применения санкций.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.