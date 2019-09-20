Боевое дежурство С-400 началось в Арктике

В Арктике на боевое дежурство заступили первые комплексы С-400. Ими полностью перевооружили зенитный ракетный полк на архипелаге Новая Земля. Обучение на новой технике личный состав уже прошел.

Частично С-400, уточнило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Северного флота, базируются на острове Южный. Благодаря полку контролируется небо над Новой Землей. Наблюдают зенитчики и за четырьмя морями — Баренцевым, Белым, Карским и Печорским.

Россия разместила С-400 в Арктике Подробнее

ЗРС С-400 способна осуществлять перехват воздушных целей любого типа. Ее используют на Кольском полуострове в качестве прикрытия баз Северного флота. С помощью С-400 обеспечивается безопасность границ России на севере и трассы Северного морского пути.

Системы противовоздушной обороны РФ в Арктике были развернуты 16 сентября. До них Северный флот был вооружен С-300.