BMW выпустила машину с покрытием из самого черного материала в мире. Видео

Необычную модель выпустила немецкая BMW. Новая BMW X6 вышла в цвете Vantablack. Он является самым черным в мире и поглощает более 99% света. Пока такой автомобиль существует в единственном экземпляре.

Презентация BMW VBX6 Vantablack состоится на автосалоне во Франкфурте. Он пройдет с 12 по 22 сентября. Пока же машину можно видеть на фото и видео.

Идея создания такой модели принадлежит ВМW и креативному агентству Levitation 29. Как написал портал usedcars.ru, технология Vantablack подразумевает под собой использование специального спрея. Именно его состав позволяет поверхности практически ничего не отражать. Как рассказали создатели новинки, этот автомобиль становится визуально двухмерным. Со стороны он выглядит как черная дыра.

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Однако габариты у авто получились очень внушительными. Кроме того, на дороге машину можно будет заметить благодаря решетке радиатора металлического цвета и металлическим патрубкам сзади. При этом разработчики модели подчеркнули, что цвет оказался не самым черным. Остался ведь еще не использованный 1%.

«Если бы мы использовали оригинальный материал Vantablack, то зритель совсем потерял бы ощущение трехмерности этого автомобиля», — рассказал глава компании Surrey NanoSystems Бен Дженсен.

Пока BMW VBX6 существует в единственном экземпляре.