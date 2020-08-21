BMW отозвала в России более 400 кроссоверов X6

Причиной стало возможное расслаивание на верхнем спойлере из-за склеивания плохого качества. В результате верхний спойлер немного выступает.

«Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания», — пояснили в Росстандарте.

Все автомобили бесплатно проверят и заменят некачественную запчасть при необходимости.