21 августа 2020, 12:46
BMW отозвала в России более 400 кроссоверов X6
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» начала отзыв 417 автомобилей BMW X6 и BMW X6M. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Росстандарт.
Причиной стало возможное расслаивание на верхнем спойлере из-за склеивания плохого качества. В результате верхний спойлер немного выступает.
«Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания», — пояснили в Росстандарте.
Все автомобили бесплатно проверят и заменят некачественную запчасть при необходимости.