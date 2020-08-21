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    21 августа 2020, 12:46

    BMW отозвала в России более 400 кроссоверов X6

    Дарья Морозова

    Компания «БМВ Русланд Трейдинг» начала отзыв 417 автомобилей BMW X6 и BMW X6M. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Росстандарт.

    Причиной стало возможное расслаивание на верхнем спойлере из-за склеивания плохого качества. В результате верхний спойлер немного выступает.

    «Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания», — пояснили в Росстандарте.

    Все автомобили бесплатно проверят и заменят некачественную запчасть при необходимости.

    Новости SMI.FM