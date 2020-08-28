БМП «Манул» создадут в России

Известно, что машина будет оснащена противотанковыми ракетами и новейшим прицельным комплексом. Также она будет иметь более мощный двигатель и множество других преимуществ.

«На мой взгляд, „Манул“ — это переходный этап между БМП-3 и бронемашинами будущего», — уверен Сергей Абдулов, главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения.