Блокировку пользователей e-mail и мессенджеров признали невозможной
«Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — сказал Волин, его цитирует РИА «Новости».
Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров внесли в Госдуму в сентябре. По задумке сенаторов-авторов законопроекта, оператор должен будет блокировать передачу пользователем электронных сообщений на основании требования уполномоченного органа власти за распространение запрещенной информации.
Распространителей запрещенной информации лишат e-mail и мессенджеровПодробнее
За отказ блокировать пользователя предусмотрели штраф в размере до одного миллиона рублей. Его должны платить владельцы мессенджеров и сервисов.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас это позволит более эффективно противодействовать угрозам и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.