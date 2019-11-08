Блокировку пользователей e-mail и мессенджеров признали невозможной

Минкомсвязь не поддерживает инициативу по блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров. По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, это нарушает принцип сетевой нейтральности.

«Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — сказал Волин, его цитирует РИА «Новости».

Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров внесли в Госдуму в сентябре. По задумке сенаторов-авторов законопроекта, оператор должен будет блокировать передачу пользователем электронных сообщений на основании требования уполномоченного органа власти за распространение запрещенной информации.

Распространителей запрещенной информации лишат e-mail и мессенджеров Подробнее

За отказ блокировать пользователя предусмотрели штраф в размере до одного миллиона рублей. Его должны платить владельцы мессенджеров и сервисов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас это позволит более эффективно противодействовать угрозам и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.