Блокировкой незаконной агитации в интернете займутся ЦИК и Роскомнадзор

Российский Центризбирком рассчитывает на сотрудничество с Роскомнадзором при блокировке незаконной агитации в Сети. Ведомства занялись составлением двустороннего соглашения на этот счет.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала в интервью «Российской газете», что документ призван детализировать «все алгоритмы нашего взаимодействия».

«ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением. <…> Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня», — уточнила она.

По словам главы ЦИК, комиссия не является карательным органом и задачу ограничивать агитацию перед собой не ставит.

«Наоборот, мы понимаем, как важно для кандидатов достучаться до каждого потенциального избирателя, однако „перед законом все равны“», — подчеркнула Памфилова.

В ЦИК пообещали обеспечить в меру своей компетенции равные права для всех участников выборов и защищать «коллег, членов участковых комиссий» от хамства, лжи и провокаций, с которыми они сталкиваются.