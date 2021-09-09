Проблемы с доступом к крупным игровым и стриминговым платформам возникли у многих пользователей в России на фоне блокировок VPN-сервисов. Однако в РКН отвергли связь с блокировками, написала газета «Коммерсант».

Сложности с доступом возникли у ряда сервисов, среди которых World of Tanks, Twitch, Flashscore. Операторы считают, что это связано с блокировками VPN-сервисов, которые начались 3 сентября.

Пользователи жаловались в том числе и на проблемы с доступом к площадке объявлений Avito.

Компания Wargaming ранее заявила, что проблемы с доступом к игре World of WarShips могут возникать из-за того, что интернет-провайдеры по требованию Роскомнадзора начали блокировать VPN-сервисы, используя DPI-оборудование. Такие системы были установлены в России в рамках закона о так называемом суверенном Рунете. В Wargaming заявили, что блокировки VPN затронули множество UDР-портов. При этом в РКН заявили изданию, что никакие UDP-порты не блокировались.

В России 3 сентября по требованию РКН заблокировали шесть VPN-сервисов.