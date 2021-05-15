Новая политика мессенджера WhatsApp о передаче личных данных пользователей требует внимательного изучения со стороны Роскомнадзора. Вопрос об ограничении работы приложения в России не обсуждается. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он пояснил, что изменения в пользовательское соглашение пользователя, которое мессенджер в ультимативной форме требует принять, требует внимательного изучения.

«О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идет. Разговор идет о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям», — пояснил депутат.

Он не исключил, что новые правила попадают под нарушение закона о персональных данных россиян. Окончательную оценку должен дать Роскомнадзор.

При этом депутат признал, что России есть все технические возможности блокировки WhatsApp, но пока вопрос об этом не стоит.

Новые правила вступили в силу в субботу, 15 мая. Они предоставляют владельцу мессенджера — компании Facebook — доступ к данным о платежах и транзакциях абонента. Эту информацию социальная сеть начнет использовать для настройки рекламы.

В самом мессенджере заявили, что новая политика коснется только владельцев бизнес-аккаунтов. Но если простой пользователь начнет диалог с таким аккаунтом, то его данные тоже начнут использовать в маркетинговых целях.

Отказавшимся принять новое соглашение пользователям ограничат возможности отправлять сообщения и совершать звонки. Через 120 дней их аккаунты удалят.