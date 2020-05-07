Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и дали ей новое имя

Блокчейн-платформу TON запустили без участия Павла Дурова. Из-за того, что токены признали ценными бумагами, создателю Telegram запускать платформу запретили.

Как узнал РБК, разработчики блокчейн-платформы запустили ее под другим названием и со своей криптовалютой. Ее создателями значится сообщество Free TON Community, платформу назвали Free TON, а валюта получила имя TON, а не Gram.

Один из участников сообщества, технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский рассказал, что будет выпущено пять миллиардов TON. Из них 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% дадут разработчикам, а 5% — валидаторам, которые будут заниматься подтверждением транзакций пользователей.

Согласно «Декларации о децентрализации», получить пользовательские 85% можно, например, привлекая на блокчейн-платформу новых участников. Токены также дадут право формировать стратегию развитию и управления платформы.

Павел Дуров собирался выпустить свою криптовалюту до 30 апреля 2020 года. Однако комиссия по ценным бумагам США запретила Дурову создавать Gram. Для выпуска криптовалюты необходимо специальное разрешение, которого у создателя Telegram не было.