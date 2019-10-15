Блоги с видео о Minecraft и розыгрышами оказались популярнее Дудя на YouTube

Самым популярным каналом в русскоязычном сегменте YouTube стал блог Валентина Петухова (Wуlsacom). На своей странице он часто проводит конкурсы и разыгрывает призы. В итоге техноблогер собрал больше всего лайков и комментариев.

Рейтинг русскоязычных YouTube-блогеров по вовлеченности составила компания Brand Analytics. Результаты исследования оказались в распоряжении РБК. По подсчетам экспертов, канал Wylsacom в сентябре получил 3,8 миллиона лайков, а также 2,3 миллиона комментариев. То есть в сумме этот блог заработал 6,16 миллиона реакций.

«В чем же секрет прорыва? В большинстве постов канала анонсируются рекламные конкурсы с простой механикой: лайкни, прокомментируй, подпишись, выиграй айфон/наушники и тому подобное. С таким „допингом“ видео и собирают под 300 тысяч комментариев», — рассказал представитель в Brand Analytics.

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На втором месте — человек под ником А4. Его канал рассказывает о разных челленджах. Это могут быть и споры, и розыгрыши. За прошедший месяц А4 собрал 3,8 миллиона реакций. По словам аналитиков, этот канал регулярно показывает высокие результаты.

Тройку лидеров замкнул летсплеер (блогер, рассказывающий или показывающий процесс прохождения игры) под ником Аид (VyacheslavOO). Большая часть его видео посвящена игре Minecraft. Его контент собрал более трех миллионов лайков и комментариев.

В топ-10 вошли блоги Анатолия Шария, Поззи, SlivkiShow, Юлика, Demaster и Holdik. Каждый из них набрал более миллиона комментариев и лайков. Интересно, что в топ-20 не вошли канал программы «Вечерний Ургант», а также блог Юрия Дудя. Первый оказался на 21-м месте, второй — только на 25-м.