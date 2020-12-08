Блогеры предложили договориться о работе YouTube в России

YouTube, как и другие интернет-ресурсы, могут заблокировать за дискриминацию в отношении российских СМИ. Однако сервис едва ли ограничивает своих пользователей. А тем некуда идти в случае блокировки.

Большинство всей интернет-аудитории России — 87% — просматривают ролики на YouTube. Это почти 133 миллиона человек. Наиболее активные пользователи — в возрастной группе от 25 до 34 лет. За месяц видеоролики на самом сервисе и сторонних сайтах смотрят 62 миллиона уникальных пользователей. Доля просмотров непосредственно на ресурсе составляет 44 миллиона — это 64% всей интернет-аудитории России.

«Россиянам никто не тормозит рост внутри площадки. А также россиян никто не ограничивает в свободе слов и действий. В чем, собственно, все и убедились, услышав про злополучный инцидент с девушкой в прямом эфире«, — подчеркнул эксперт по YоuТubе Максим Уэствуд.

В случае блокировки, пусть и выборочной, YouTube, Facebook и Twitter возникает вопрос, куда идти пользователям. На общественных слушаниях, где рассматривался законопроект об изменениях в ФЗ «Об информации, IT и защите информации», по этому вопросу высказались первые лица отечественного интернета.

«У пользователей сегодня нет выбора, куда идти, в отношении того, где ему размещать контент. По сути, YоuТubе диктует те правила, которые считает нужным. И у нас с вами нет альтернативы», — отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Блогеры, которым рамки не выгодны в первую очередь, предлагают властям договориться с «другой стороной».

«Почему бы властям, политикам не попытаться договориться с другой стороной о том, что санкции — это санкции. Какие-то должны быть международные дипломатические договоренности», — предположил Николай Цонку с YouTube-канала «ОТЦЫFROVKA».

В Госдуму в конце ноября внесли законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за нарушение закона устойчивого Рунета. Его авторами выступили глава парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.