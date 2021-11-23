Блогеры из России возродили популярную в 90-х игру «Позвоните Кузе»

Популярная в 1990-х игра «Позвоните Кузе» снова в строю. Спустя 30 лет ее воссоздали российские блогеры, взяв ту же технологию. Чтобы максимально приблизить впечатления от игры к первоисточнику, они устроят стрим со звонками от зрителей.

Технические составляющие и принцип работы «Позвоните Кузе» озвучили 23 ноября на YouTube-канале «Уютный подвальчик». Авторы показали, как играть в разные уровни при помощи тонального набора на современном смартфоне.

Сердцем «Позвоните Кузе» стала компактная система из старого компьютера и небольшой платы стоимостью 500 рублей. Специальная программа за несколько этапов преобразовывает звуковые сигналы телефона в игровые действия. Единственный минус — небольшая задержка между обработкой сигнала и его преобразованием в команду. Но подобное происходило и раньше, когда игра только появилась.

Раньше для «Позвоните Кузе» требовался стационарный телефон. Чтобы приблизить условия к оригинальной задумке игры, создатели проекта анонсировали стрим. Зрителям нужно будет позвонить ведущим в Discord и играть с собственного гаджета. Трансляция начнется 26 ноября, в 19:00, в «Уютном подвальчике».

Изначально игра называлась Hugo. Это была интерактивная передача, напомнил TJournal, которую придумали в Дании в 1990 году. Во второй половине 90-х она добралась до России. Игра оказалась прообразом и современных стримов, и игр для телефонов. Кузей игроку предлагали управлять с домашнего телефона, смотря на дисплей-телевизор. Весь процесс шел в прямом эфире.