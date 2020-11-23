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    23 ноября 2020, 22:05

    Блогер объяснил, как закон об обязательном российском ПО отразится на iPhone

    Артур Блянихов

    Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал ИА Ura.ru, как на смартфонах Apple отразится законопроект о предустановке российского ПО.

    Специалист напомнил, что компания неоднократно шла на уступки властям тех или иных стран, чтобы не терять прибыль. Исходя из этого он усомнился, что с Россией Apple поступит иначе, поскольку для нее важен наш рынок.

    «Мне непонятен посыл закона — пользователи и так с удовольствием пользуются нашими сервисами. <…> Закон непонятно для кого, принят без учета мнения бизнеса», — добавил собеседник информагентства.