23 ноября 2020, 22:05
Блогер объяснил, как закон об обязательном российском ПО отразится на iPhone
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал ИА Ura.ru, как на смартфонах Apple отразится законопроект о предустановке российского ПО.
Специалист напомнил, что компания неоднократно шла на уступки властям тех или иных стран, чтобы не терять прибыль. Исходя из этого он усомнился, что с Россией Apple поступит иначе, поскольку для нее важен наш рынок.
«Мне непонятен посыл закона — пользователи и так с удовольствием пользуются нашими сервисами. <…> Закон непонятно для кого, принят без учета мнения бизнеса», — добавил собеседник информагентства.