Блогер объяснил, как закон об обязательном российском ПО отразится на iPhone

Специалист напомнил, что компания неоднократно шла на уступки властям тех или иных стран, чтобы не терять прибыль. Исходя из этого он усомнился, что с Россией Apple поступит иначе, поскольку для нее важен наш рынок.

«Мне непонятен посыл закона — пользователи и так с удовольствием пользуются нашими сервисами. <…> Закон непонятно для кого, принят без учета мнения бизнеса», — добавил собеседник информагентства.