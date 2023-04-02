Технологии 02 апреля 2023, 03:30 Блогер научил нейросеть ChatGPT взламывать Windows 95 YouTube-блогер научил нейросеть ChatGPT подбирать ключи для взлома Windows 95 РИА «Новости»

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YouTube-блогер под ником Enderman научил популярный чат-бот ChatGPT взламывать Windows 95 путем подбора ключей активации, созданных случайными символами. Изначально Enderman предложил нейросети напрямую сгенерировать код активации, сообщило издание Tom’s Hardware.

ChatGPT в ответ на предложение блогера призвал купить лицензионную версию. Тогда блогер представил создание кодов активации в виде математической задачи с условиями. Бот взялся решать ее и сгенерировал 30 ключей активации. Из них сработал только один.

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Видео того, как он добился такого результате Enderman опубликовал в своем блоге. В ролике подробно представлены все условия эксперимента.

Ранее сообщалось, что власти Италии приняли решение об ограничении работы чат-бота ChatGPT. Регулятор отметил, что сервис предназначен для лиц старше 13 лет, однако на нем нет фильтра для проверки возраста пользователей.