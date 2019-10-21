Блогер нашел на старой виниловой пластинке зашифрованное послание. Видео
Канадский блогер Робин Харброн, слушая старую виниловую пластинку, обнаружил на ней зашифрованный код. После он его запустил на винтажном компьютере. Ролик ютубер опубликовал в Сети.
Харброн заявил, что некогда слышал байку, в которой говорилось, что на альбоме Electric Eye христианской рок-группы Prodigal зашифрован некий секретный код. Блогера это заинтересовало, и он разыскал эту пластинку. Он записал звук с неработающей стороны винила и оцифровал на раритетном компьютере Commodore 64.
Оказалось, что компьютерный код там и правда был. На языке BASIC было написано всего девять строк. Ютубер воспроизвел ее и понял, что там содержится отрывок из Библии и цитата Альберта Эйнштейна.
Кстати, Prodigal — не первооткрыватели в мире зашифрованных пластинок. Послания поклонникам оставляли в свое время Radiohead и Led Zepellin.