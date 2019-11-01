Blizzard опубликовала трейлер Overwatch 2. Видео

Разработчик и издатель компьютерных игр компания Blizzard Entertainment показала восьмиминутный трейлер продолжения игры Overwatch. В него вошла битва героев против «Нуль-сектора» в Париже.

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Компания показала кинематографический и геймплейный ролики. Однако на каких платформах выйдет Overwatch 2 до сих пор не сообщается.

Как сообщил портал Igromania, видео подтвердило просочившуюся ранее в прессу информацию о том, что в игре появятся кооперативные задания с высокой реиграбельностью, дизайн героев обновится и будет введен новый режим для мультиплеера.

Посмотреть, как изменилась внешность главных героев можно на специальной странице сайта игры.

Примечательно, что компания позволит игрокам первой части продолжить кампанию со всем заработанным в первой части шутера контентом— бесплатными новыми героями и картами. Геймеры смогут продолжить играть в оригинал, так как у них с сиквелом единая мультиплеерная среда

Будут доступны также миссии, в которых первоначальный состав игры объединится с новыми персонажами.

Геймлейный трейлер

Кинематографический трейлер