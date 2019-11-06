Блажь или улучшенная версия рассрочки? Разбираемся, зачем нужны iPhone в аренду

Apple не первой ввела подписку на свои гаджеты, значит, спрос на сервис есть. Такое мнение «360» выразил главный редактор habr.ru Иван Звягин.

«Помимо этого сервиса, я слышал о том, что в России сейчас можно взять в аренду телефоны Samsung, приставки Sony Playstation. В целом, если такие сервисы появляются, значит, их создатели на что-то рассчитывают», — сказал Звягин «360».

По его словам, подписка на iPhone напоминает рассрочку. Причем уже существующие подписные сервисы позволяют заменять телефон на более новый, когда он выходит. Единственный минус — что человек становится привязан к этой подписке, пока не выплатит последнюю сумму.

Последние модели iPhone теперь можно взять в аренду Подробнее

«Тем, кто не может позволить себе все сумму сразу, это вариант. Другое дело, зачем нужен именно iPhone, это вопрос. В целом на рынке можно найти конкурентоспособные смартфоны за меньшие деньги. Это и Samsung средней модели, Honor — было бы желание. iPhone — это просто приятно, потому что он работает без каких-либо заморочек и вопросов», — добавил Звягин.

Сервис подписки на iPhone в России запустили компании re: Store и Forward Leasing. Пользователям предложили взять на выбор одну из пяти моделей iPhone: от XS до 11 Pro Max. Самым бюджетным вариантом станет прокат iPhone XS емкостью 64 Гб. Он обойдется в 4697 рублей в месяц. За iPhone 11 Pro Max с самым большим объемом памяти ежемесячно придется платить по 7562 рубля.