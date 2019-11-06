  • Блажь или улучшенная версия рассрочки? Разбираемся, зачем нужны iPhone в аренду

    06 ноября 2019, 15:18

    Ксения Чернухина, Юлия Булыгина

    Apple не первой ввела подписку на свои гаджеты, значит, спрос на сервис есть. Такое мнение «360» выразил главный редактор habr.ru Иван Звягин.
    Блажь или улучшенная версия рассрочки? Разбираемся, зачем нужны iPhone в аренду

    «Помимо этого сервиса, я слышал о том, что в России сейчас можно взять в аренду телефоны Samsung, приставки Sony Playstation. В целом, если такие сервисы появляются, значит, их создатели на что-то рассчитывают», — сказал Звягин «360».

    По его словам, подписка на iPhone напоминает рассрочку. Причем уже существующие подписные сервисы позволяют заменять телефон на более новый, когда он выходит. Единственный минус — что человек становится привязан к этой подписке, пока не выплатит последнюю сумму.

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    «Тем, кто не может позволить себе все сумму сразу, это вариант. Другое дело, зачем нужен именно iPhone, это вопрос. В целом на рынке можно найти конкурентоспособные смартфоны за меньшие деньги. Это и Samsung средней модели, Honor — было бы желание. iPhone — это просто приятно, потому что он работает без каких-либо заморочек и вопросов», — добавил Звягин.

    Сервис подписки на iPhone в России запустили компании re: Store и Forward Leasing. Пользователям предложили взять на выбор одну из пяти моделей iPhone: от XS до 11 Pro Max. Самым бюджетным вариантом станет прокат iPhone XS емкостью 64 Гб. Он обойдется в 4697 рублей в месяц. За iPhone 11 Pro Max с самым большим объемом памяти ежемесячно придется платить по 7562 рубля.