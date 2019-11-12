Бизнес и государство обсудят стратегии развития на Неделе российского интернета

В этом году ключевая идея Недели Российского Интернета — важность IT-технологий для граждан, в том числе и интернет-бизнесменов.

В ходе пресс-конференции, посвященной ежегодному мероприятию, председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассказал, как RIW выстроит диалог между интернет-отраслью и государством.

«Отечественной IT-отрасли необходимо формировать систему саморегулирования и становиться более консолидированной. Государство сегодня лишь заполняет пустоту в регулировании интернет-отрасли. Отмечу также, что ключевые игроки Рунета должны объединить усилия в области защиты собственных интересов и интересов нашей страны», — отметил Левин.

По его словам, организаторы RIW каждый год освещают на форуме наиболее актуальные темы.

«Кроме того, RIW не один год становилась тем местом, где принимались важнейшие для отрасли решения. Главные темы взаимодействия государства и бизнеса мы и обсудим на Неделе Российского Интернета, а именно: Big Data, цифровая экономика, искусственный интеллект, малый бизнес, eCommerce, data economy, шеринговая экономика, IT-кадры», — пояснил Леонид Левин.

Он также добавил, что на конференции будут члены правительства, представители администрации президента, депутаты Госдумы, сенаторы и эксперты. На форуме обсудят госинвестиции в российские IT-разработки, иностранное участие в отечественных интернет-компаниях и совершенствование инструментов защиты персональных данных.

Неделя российского интернета пройдет в Москве Подробнее

Помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков подчеркнул, что обсуждение нацпрограммы станет одной из важнейших частей мероприятия. Ключевыми направлениями национальной программы считаются цифровые суперсервисы, подготовка кадров для цифровой эпохи, развитие инфраструктуры для цифровой экономики и проблемы информационной безопасности.

По информации РИА ФАН, Евгений Новиков считает конференцию «отчетом о проделанной за год работе». Он обратил внимание на то, что участники форума обсудят вопрос об обеспечении мобильной связью федеральных трасс.

«Программа форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах экономики Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy», — заявил директор Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Ранее стало известно, что Неделя российского интернета (RIW) в 13-й раз пройдет в Москве. Мероприятие состоится 12–13 декабря 2019 года в Центре международной торговли.