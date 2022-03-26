Битки в казну. Аналитик поддержал легализацию рынка криптовалют в РФ

Криптовалюты — новая инновационная форма денег, и если государство правильно интегрирует их в финансовую систему страны, то сможет на этом заработать. Об этом в эфире «360» сообщил аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Рынок криптовалют, по мнению Голубовского, запрещать изначально не стоило.

«Я всегда был сторонником его легализации. Потому что это система, которую крайне тяжело ограничить. Поэтому все, чего вы можете добиться, — это загнать его в какую-то серую или черную зону», — отметил аналитик.

Голубовский пояснил, что еще до всех законов, когда биткоин еще никак не был оформлен, им свободно торговали «из рук в руки».

«Флешки передавали за деньги, понимаете», — сказал он.

Дать людям спокойно работать с новой формой денег — это абсолютно правильное решение, убежден эксперт. И государство тоже сможет заработать на этом.

«Тот же майнинг биткоинов — это производственный процесс, при котором используется оборудование, есть определенные затраты, его можно контролировать. Все, что можно контролировать, можно обложить налогом. Так что я считаю, что правительство начало двигаться в правильном направлении», — заявил аналитик.

Голубовский также высказал прогноз, что в целом роль доллара и евро будет падать, а роль других валют в мире будет расти.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с членами фракции ЛДПР заявил о необходимости интегрировать механизм оборота криптовалют в финансовую систему. Он отметил, что такие вопросы можно решать только совместно с ЦБ, чтобы оценивать риски. Мишустин напомнил, что правительство в феврале утвердило концепцию на эту тему, в ней были изложены возможности майнинга и регулирования оборота.