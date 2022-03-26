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    26 марта 2022, 15:36

    Битки в казну. Аналитик поддержал легализацию рынка криптовалют в РФ

    Аналитик Голубовский: рынок криптовалют крайне тяжело ограничить

    Александр Блинов, Андрей Васильев

    Криптовалюты — новая инновационная форма денег, и если государство правильно интегрирует их в финансовую систему страны, то сможет на этом заработать. Об этом в эфире «360» сообщил аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

    Битки в казну. Аналитик поддержал легализацию рынка криптовалют в РФ

    Рынок криптовалют, по мнению Голубовского, запрещать изначально не стоило.

    «Я всегда был сторонником его легализации. Потому что это система, которую крайне тяжело ограничить. Поэтому все, чего вы можете добиться, — это загнать его в какую-то серую или черную зону», — отметил аналитик.

    Голубовский пояснил, что еще до всех законов, когда биткоин еще никак не был оформлен, им свободно торговали «из рук в руки».

    «Флешки передавали за деньги, понимаете», — сказал он.

    Дать людям спокойно работать с новой формой денег — это абсолютно правильное решение, убежден эксперт. И государство тоже сможет заработать на этом.

    «Тот же майнинг биткоинов — это производственный процесс, при котором используется оборудование, есть определенные затраты, его можно контролировать. Все, что можно контролировать, можно обложить налогом. Так что я считаю, что правительство начало двигаться в правильном направлении», — заявил аналитик.

    Голубовский также высказал прогноз, что в целом роль доллара и евро будет падать, а роль других валют в мире будет расти.

    Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с членами фракции ЛДПР заявил о необходимости интегрировать механизм оборота криптовалют в финансовую систему. Он отметил, что такие вопросы можно решать только совместно с ЦБ, чтобы оценивать риски. Мишустин напомнил, что правительство в феврале утвердило концепцию на эту тему, в ней были изложены возможности майнинга и регулирования оборота.