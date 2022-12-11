Технологии 11 декабря 2022, 05:53 Биоразлагаемые вещества для очистки стоков производства разработали в России «Известия»: разработанная в России технология поможет убрать загрязнения из сточных вод Pxhere

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В России разработали вещества, которые способны очищать стоки производственных предприятий. Об этом сообщили «Известия».

Вещества, помогающие очищать воду от взвешенных частиц, нефтепродуктов и других загрязнений, попадающих в стоки, называют флокулянтами.

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Российские технологи из биополимеров растительного происхождения смогли создать быстроразлагаемый флокулянт. Его особенность в том, что он не наносит вреда экологии. После использования материал этой разработки легко и быстро разлагается в естественной среде, поскольку сделан из продуктов вторичной сельскохозяйственной переработки.

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Жом сахарной свеклы, яблочный жмых и вторичные продукты деревообработки служат в качестве сырья для создания новинки. Эта технология уже прошла испытания в РЖД. Новые нормативы администрации городского округа обязали снизить концентрации нефтепродуктов в сточных водах более чем втрое на одном из объектов РЖД.

«Применение инновационного флокулянта позволило выполнить требование по соответствию нормам и принести экономическую выгоду, сократив расходы в 2–3 раза», — отметил в беседе с изданием руководитель Свердловского центра инновационного развития РЖД Евгений Неустроев.