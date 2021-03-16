Биометрические паспорта начнут действовать в Белоруссии с 1 сентября

Биометрические паспорта планируют выдавать белорусам с 1 сентября 2021 года. Указ об этом подписал во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Новое поколение документов для проживающих в Белоруссии будет предложено в двух образцах: идентификационное удостоверение и биометрический паспорт. ID-карты будут заменять стандартные паспорта на территории страны. Паспорта такого же типа будут использоваться и для поездок за границу, сообщило РИА «Новости».

Использование биометрических документов сделает процедуру идентификации личности более автоматичной и упростит прохождение паспортного контроля при выезде за рубеж.

Внешне ID-карта похожа на водительское удостоверение. На ней будет указана основная информация о человеке и размещено его фото. Расширенные данные будут находиться в личном кабинете и будут считываться с помощью дополнительного терминала.

На ID-карте будет размещена также цифровая подпись хозяина. Ее получают на сроком на 10 лет вместе с личным кабинетом и новым документом.

Совещание по обсуждению биометрических паспортов в Белоруссии прошло в конце января. Александр Лукашенко одобрил введение новых документов в стране, однако поручил доработать некоторые моменты. Изначально планировалось, что их начнут выдавать уже 30 апреля 2021 года.

В России также внедряются биометрические технологии. Граждане нашей страны смогут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта. Для этого им будет необходимо сдать свои биометрические данные. Соответствующий проект постановления подготовило Минцифры.