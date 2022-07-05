«Билайн» решил отключить 3G в Москве и Подмосковье уже к сентябрю

«Вымпелком» (бренд «Билайн») решил отказаться от стандарта связи 3G в Москве и Московской области, сообщил «Коммерсант». Уже к сентябрю оператор намерен перевести частоты в диапазоне 2,1 ГГц в LTE. Для 3G сохранят полосу в диапазоне 900 МГц. Она, по оценке экспертов, годится для голосовой связи.

На сегодня в московском регионе порядка 3% смартфонов поддерживают только 3G. Их владельцам придется сменить гаджеты, чтобы иметь доступ к мобильному интернету.

Для обладателей простых кнопочных телефонов, по сути, ничего не изменится — частоты 2G продолжают работать и с ними ничего не произойдет.

В «Вымпелкоме» пояснили, что рефарминг разрешит увеличить емкость сети передачи данных на 50%. До конца 2023 года компания собирается отказаться от 3G в более чем 25 регионах.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, в условиях дефицита емкости сетей третье поколение связи становится первым кандидатом на отключение. Он пояснил, что операторы оставляют GSM-сети, чтобы абоненты в самых удаленных местах имели доступ к голосовой связи, а доступ в интернет обеспечивается уже по LTE-сетям.