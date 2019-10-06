«Билайн» признал утечку данных клиентов

Посты об утечке данных клиентов «Билайн» появились в Telegram. Оператор назвал их вбросом Подробнее

Оператор пояснил, что в ходе проверок выяснилось, что в распространяемом архиве действительно есть данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета. Но большая часть информации в данный момент уже устарела.

«В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах. <…> Были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности», — заявили в пресс-службе.

При этом в появлении информации об утечке оператор рассматривает заказной характер. «Билайн» тесно сотрудничает с компетентными органами, чтобы такая ситуация не повторялась и делает все, чтобы из интернета удалялась любая информация с личными данными клиентов.

Однако повторные публикации этих данных свидетельствуют о том, что компанию хотят дискредитировать.

Ранее по анонимным Telegram-каналам прошла информация о том, что база данных абонентов проводного интернета «Билайн» оказалась в открытом доступе. В беседе с «360» пресс-секретарь оператора Анна Айбашева назвала саму базу и ссылку на нее информационным вбросом.