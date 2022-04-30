Безопасный режим в смартфонах назвали средством защиты от вирусов

В смартфонах нашлись неожиданные функции, которые могут оказаться полезными. Одной из них стала работа гаджетов на Android в так называемом безопасном режиме.

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал агентству «Прайм», что такой режим будет полезным при наличии на телефоне вирусов.

«Он полезен, если телефон „завис“ или заражен вирусом», — сказал он.

При загрузке в безопасном режиме сторонние приложения на гаджете перестанут работать, уточнил эксперт. Это позволит почистить систему и удалить ненужные программы, не дающие смартфону корректно работать.

Для входа в безопасный режим следует выключить телефон, как обычно. При возникновении на экране кнопки выключения ее следует нажать и подтвердить перезагрузку.

Кроме того, смартфоны позволяют быстро переключаться между двумя приложениями. А комбинации секретных кодов помогут узнать об устройстве новую информацию.