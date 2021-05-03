Безопасность станет главной особенностью ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году не будет иметь равных площадок с точки зрения эпидемической безопасности. Об этом гендиректор выставочного центра «Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Воронков рассказал сайту 78.ru.

Особое внимание вопросам безопасности станет отличительной чертой ПМЭФ-2021. Организаторы постарались учесть все аспекты логистики и количество людей на мероприятиях.

«Учитывая, что на ПМЭФ приезжает не менее 15 тысяч гостей, это чрезвычайно непростая задача. Для нас это вызов», — заявил Воронков.

Форум в этом году пройдет в очном формате, поэтому соблюдение всех мер профилактики распространения инфекций имеет особую важность. Для этого предусмотрели использование целого ряда технологий, включая термометрию, санитарную и химическую обработку помещений.

«Мы делаем то, чего нет ни на одной площадке в мире, — это обеззараживание воздуха через централизованную систему вентиляции в тех местах, где будет больше всего людей», — отметил директор «Экспофорума».

Система безопасности, разработанная для ПМЭФ, будет действовать не только на площадке форума, но и по всему Петербургу, начиная от аэропорта и гостиниц.

Петербургский международный экономический форум будет проходить 2–5 июня. Ранее организаторы ПМЭФ представили программу фестиваля культуры «Петербургские сезоны».