Без миллионов подписчиков, зато с монетизацией. Российские соцсети начали приносить деньги

Популярные блогеры при переезде с иностранных соцсетей на российские платформы начинают не с нуля, но мигрировать вместе с миллионами подписчиков невозможно. Показатели пока несопоставимы с зарубежными площадками, но они растут, и есть возможность монетизации даже при небольшой аудитории. Об этом «360» на Российском интернет-форуме (РИФ) рассказал директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей и компаний» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк.

Топ-3 соцсетей по миграции

По данным Brand Analytics, после запрета зарубежных соцсетей больше всего пользователей мигрировали в Telegram. Однако у Telegram есть существенные минусы, отметил Сидорюк.

«Дело в том, что это не социальная сеть в полном смысле. У нее нет рекомендательного движка по контенту, и там очень тяжелый поиск. Поэтому это скорее такая соцсеть, куда все мигрировали, скажем, от безысходности», — объяснил Сидорюк.

Второй по числу принятых мигрантов стала «ВКонтакте».

«Мы видим большой прирост и по авторам, и по количеству контента. И в том числе коллеги сегодня представили на сессии успешные кейсы, когда блогер со своей аудиторией смог мигрировать на платформу и дать хорошую монетизацию», — рассказал Сидорюк.

Третьими стали «Одноклассники».

«Несмотря на все потрясения, они стабильно наращивают аудиторию, стабильно наращивают контент и становятся более современными», — сказал Сидорюк.

«Одноклассники», по его словам, соответствуют современным трендам. При этом в соцсети есть видеоконтент, размещенный несколько лет назад, который до сих пор привлекает аудиторию и «вирусится», отметил Сидорюк.

Не с нуля, но с чистого листа

Блогеры на новых площадках начинают не с нуля, но им нужно существенное время, чтобы выйти на показатели, сопоставимые с аудиторией, которая была на YouTube или в других соцсетях. Однако возможности для монетизации контента на российских сервисах есть, даже при небольшой аудитории появляются рекламодатели и спонсорские интеграции, рассказал Сидорюк.

Но проблемы пока есть. Получается не у всех. Старый контент остается в прошлом со всеми лайками и просмотрами.

«Процесс очень непростой. Мы видим примеры большого количества блогеров, которые не смогли мигрировать в социальную сеть. Они попытались, но этот процесс занимает длительное время. Нельзя одномоментно перевести миллион пользователей, но если делать это постепенно, наращивать аудиторию, эксклюзивно представлять контент для новой платформы, то таким образом это количество наращивается», — объяснил Сидорюк.

Цифры на YouTube пока несопоставимы с RuTube и «ВКонтакте», но контента и пользователей на российских платформах становится больше.

«Я думаю, что этот процесс будет продолжаться, с учетом того, что тренды на блокировку иностранных соцсетей остаются», — сказал Сидорюк.