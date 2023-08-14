Технологии 14 августа 2023, 21:06 Бета-версию мобильного приложения «VK Видео» запустили на iOS «ВКонтакте»

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Бета-версию «VK Видео» социальной сети VK сделали доступной на iOS. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики», — отметили в VK.

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Во время бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствовать с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Полноформатный запуск «VK Видео» запланировали на осень 2023 года.

Ранее приложение представили на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. Им предоставили возможность пользоваться усовершенствованным поиском по каталогу, тематическими плейлистами и витриной рекомендаций.