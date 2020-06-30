Бесплатный доступ к социально значимым сайтам продлили до конца года

Проект «Доступный интернет», обеспечивающий россиян бесплатным доступом к значимым сайтам, продлили на полгода. Пока он доступен только на домашнем интернете.

Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, пишет РИА «Новости».

«Продлеваем его (эксперимент — прим. ред.) до 31 декабря. Список [социально значимых сайтов, участвующих в проекте] тоже будет корректироваться в процессе», — сказал Шадаев.

На вопрос о том, будет ли расширяться эксперимент на мобильном интернете, министр ответил отрицательно.

«Нет, я думаю, что пока нет», — заключил он.

Эксперимент «Доступный интернет» подразумевает бесплатный трафик на социально значимых сайтах. Его в период с 1 апреля по 1 июля проводит Минкомсвязь. В перечне ресурсов находится 371 сайт. Среди них сервисы «Яндекса» и Mail.Ru, крупнейшие интернет-магазины, сайты крупных банков, сервисы поиска работы, официальные порталы федеральных властей.