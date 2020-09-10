Бесплатные видеозвонки появились во «ВКонтакте». Общаться могут более 100 человек одновременно

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое обновление. Теперь пользователям доступны групповые видеозвонки на 128 человек. Это подходит тем, кто вместе работает, учится или проводит свободное время.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, у них нет ограничений по длительности звонка, при этом подключиться можно даже не имея аккаунта во «ВКонтакте» или анонимно. Услугой можно будет пользоваться как на смартфоне, так и на ноутбуке. Никаких дополнительных приложений устанавливать не надо.

«Человек, который говорит, определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель может легко управлять звонком: добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны», — отметили в соцсети.

Участники разговора также смогут обмениваться сообщениями или файлами. Для этого есть специальный чат. Переписка сохранится и после звонка.

Сервис удалось запустить с помощью технологии серверной конференц-связи и адаптивной технологии обеспечения лучшего качества связи — при увеличении числа участников она автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию.

Директор по продукту «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала, что в этом году групповые онлайн-беседы как никогда востребованы. Во втором квартале 2020 года число звонков в соцсети выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Видеозвонки „ВКонтакте“ помогут компаниям и образовательным учреждениям эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации. В звонках на 128 человек можно легко собрать большие команды и даже несколько школьных классов», — отметила она.

В середине августа видеозвонки запустил Telegram. Однако пока новинкой могут воспользоваться только обладатели ОС Android.